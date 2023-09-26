WhatsApp перестане підтримувати старі версії Android

Месенджер WhatsApp з 24 жовтня перестане підтримувати версії операційних систем Android 4.1 та підтримуватиметься на Android версії 5.0 та вище.
Про це повідомляється у довідковому центрі WhatsApp.
Зазначається, що месенджер підтримує та рекомендує пристрої з такими операційними системами:
Про це повідомляється у довідковому центрі WhatsApp.
Зазначається, що месенджер підтримує та рекомендує пристрої з такими операційними системами:
- Android 4.1 та новіших версій;
- iOS 12 та новіших версій;
- KaiOS 2.5.0 і новіших версій, зокрема JioPhone і JioPhone 2.
При цьому:
З 24 жовтня 2023 року WhatsApp підтримуватиметься лише на пристроях з ОС Android 5.0 та новіших версій.
Необхідно, щоб під час процедури підтвердження на телефоні була можливість приймати SMS-повідомлення або дзвінки. Ми не підтримуємо створення нових облікових записів на пристроях, які мають доступ до Інтернету лише через мережу Wi-Fi.
Необхідно, щоб під час процедури підтвердження на телефоні була можливість приймати SMS-повідомлення або дзвінки. Ми не підтримуємо створення нових облікових записів на пристроях, які мають доступ до Інтернету лише через мережу Wi-Fi.
Як пояснили в WhatsApp, пристрої та програмне забезпечення часто змінюються, тому команда месенджера регулярно переглядає операційні системи, що підтримуються, і оновлює їхній перелік.
У WhatsApp зазначили, що перш ніж месенджер перестане підтримувати операційну систему, користувач заздалегідь отримає сповіщення та кілька нагадувань про оновлення безпосередньо в WhatsApp.
WhatsApp – месенджер для смартфонів від Meta. Дозволяє надсилати текстові повідомлення, зображення, відео та аудіо.
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