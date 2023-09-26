WhatsApp перестане підтримувати старі версії Android

15:17 26 вересня Київ, Україна





Про це повідомляється у довідковому центрі WhatsApp.



Зазначається, що месенджер підтримує та рекомендує пристрої з такими операційними системами: Месенджер WhatsApp з 24 жовтня перестане підтримувати версії операційних систем Android 4.1 та підтримуватиметься на Android версії 5.0 та вище.Про це повідомляється у довідковому центрі WhatsApp.Зазначається, що месенджер підтримує та рекомендує пристрої з такими операційними системами:

Android 4.1 та новіших версій;

iOS 12 та новіших версій;

KaiOS 2.5.0 і новіших версій, зокрема JioPhone і JioPhone 2.

При цьому:

З 24 жовтня 2023 року WhatsApp підтримуватиметься лише на пристроях з ОС Android 5.0 та новіших версій.

Необхідно, щоб під час процедури підтвердження на телефоні була можливість приймати SMS-повідомлення або дзвінки. Ми не підтримуємо створення нових облікових записів на пристроях, які мають доступ до Інтернету лише через мережу Wi-Fi.

Як пояснили в WhatsApp, пристрої та програмне забезпечення часто змінюються, тому команда месенджера регулярно переглядає операційні системи, що підтримуються, і оновлює їхній перелік.

"Щоб вирішити, підтримку яких операційних систем слід припинити, ми, як і інші технологічні компанії, щорічно розглядаємо, які пристрої та програмне забезпечення найбільше застаріли та мають менше користувачів. Ці пристрої також можуть не мати новітні оновлення системи безпеки або функціональні можливості, необхідні для використання WhatsApp", — йдеться в повідомленні.

У WhatsApp зазначили, що перш ніж месенджер перестане підтримувати операційну систему, користувач заздалегідь отримає сповіщення та кілька нагадувань про оновлення безпосередньо в WhatsApp.



WhatsApp – месенджер для смартфонів від Meta. Дозволяє надсилати текстові повідомлення, зображення, відео та аудіо.