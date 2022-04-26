NASA опублікувало унікальні кадри польоту над Юпітером

20:24 27 листопада Київ, Україна





У своєму пресрелізі



П'ять років знадобилося міжпланетній станції "Юнона", щоб дістатися до Юпітера, тепер завдяки створеному з 41 зображення відео, кожен може відчути себе пасажиром міжпланетного рейсу.У своєму пресрелізі NASA уточнює, що відео створено спеціально для того, щоб людина могла зрозуміти, як би виглядав політ над Юпітером, якби пасажир перебував на самій «Юноні», яка підійшла на максимально близьку відстань до планети - 3400 кілометрів.

«Юнона» спостерігає за Юпітером з 2016 року, на таку близьку відстань апарат підійшов під час свого останнього обльоту планети 2 червня 2020 року. У цей момент потужна гравітація Юпітера розігнала космічний корабель до величезної швидкості -209 000 км на годину щодо планети.

Метою місії «Юнони» є вивчення гравітаційного і магнітного полів Юпітера і перевірка гіпотези про наявність твердого ядра у планети. Ця міжпланетна станція стала другим космічним апаратом, який вийшов на орбіту Юпітера, після «Галілео», який працював поруч з газовим гігантом з 1995 по 2003 рік.