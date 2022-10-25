KFC остаточно йде з російського ринку

11:34 25 жовтня Київ, Україна

Американський холдинг Yum! Brands розпочав процес передачі російського бізнесу, включаючи ресторани KFC та майстер-франшизи бренду, місцевому партнеру.

Про це йдеться у заяві холдингу. Покупцем активу оціночною вартістю 1,3 млрд рублів стали структури іжевської мережі "Фуд-сервіс" – Smart Service Ltd, пише "Комерсант".

“Згідно з угодою, покупець відповідатиме за ребрендинг локацій на не-Yum! концепції. Крім того, покупець несе відповідальність за утримання співробітників компанії у росії. Завершення угоди залежить від схвалення регуляторних та урядових органів та інших умов, узгоджених сторонами. Після завершення транзакції Yum! Brands припинить свою корпоративну присутність у росії», – йдеться у заяві компанії.

Раніше компанія оголосила, що завершила передачу права власності на всі активи франшизи Pizza Hut місцевому оператору, який ініціював процес ребрендингу локацій на не-Yum! концепції.



За інформацією видання "Комерсант", новий власник зобов'язаний поступово ребрендувати всі заклади KFC у росії в Rostic's. Остаточне закриття угоди очікується наприкінці року.



У росії налічується близько тисячі ресторанів KFC. Структура Yum! Brands ТОВ "Ям Ресторантс Раша" управляє близько 70 закладами KFC в росії.



У березні 2022 року Yum! Brands призупинила роботу своїх ресторанів KFC у росії та інвестиції в російський ринок. У липні американська корпорація повідомила, що знайшла покупця на бізнес у росії, але тоді не розкрила його.



Прибуток "Ям Ресторантс Раша", за даними Kartoteka.ru, у 2021 році склав 18,3 млрд руб. Чистий прибуток - 2,4 млрд руб. Близько 930 закладів під вивіскою KFC управляють незалежні власники за договорами ліцензування чи франшизи.



Права на бренд KFC також увійшли до периметру угоди, зазначає джерело видання. У покупця буде зобов'язання поступово ребрендувати всі ресторани мережі KFC, включаючи заклади, які працюють за франшизою.