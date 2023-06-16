Swarovski остаточно залишила російський ринок

10:09 15 червня Київ, Україна

Австрійська компанія Swarovski повністю вийшла із російського ринку. Про це розповів голова компанії Алексіс Назард, повідомляє австрійська газета Kleine Zeitung.



Компанія тимчасово закрила свої магазини в росії та призупинила онлайн-продаж продукції в рф ще в березні 2022 року.



Наразі Swarovski розробляє автомобільні компоненти BMW, ведуться переговори з іншими виробниками. Директор компанії підкреслив зростання в автомобільному секторі, яке становить 71%.



За словами радника керівника Офісу Президента Михайла Подоляка, за рік російської агресії проти України лише 9% із майже півтори тисячі світових компаній залишили російський ринок.