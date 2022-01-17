"Сам на сам": почалися переговори лідерів Росії та Білорусі

15:43 14 вересень Київ, Україна

У Сочі стартували переговори Путіна та Лукашенка, голови країн обговорять стратегію і шляхи розвитку російсько-білоруських відносин.
 
Про це повідомив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков.
"Переговори почалися", - оголосив Пєсков, відповідаючи на відповідне запитання.
Відзначається, що переговори проходять у форматі "сам на сам". Як зазначив представник Кремля, за підсумками зустрічі лідерів сусідніх країн підписання будь-яких документів не планується.

Олександр Лукашенко прибув у Сочі в понеділок близько 11:00. Це його перша закордонна поїздка після президентських виборів 9 серпня.