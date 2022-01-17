"Сам на сам": почалися переговори лідерів Росії та Білорусі

У Сочі стартували переговори Путіна та Лукашенка, голови країн обговорять стратегію і шляхи розвитку російсько-білоруських відносин.
Про це повідомив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков.
Відзначається, що переговори проходять у форматі "сам на сам". Як зазначив представник Кремля, за підсумками зустрічі лідерів сусідніх країн підписання будь-яких документів не планується.
Олександр Лукашенко прибув у Сочі в понеділок близько 11:00. Це його перша закордонна поїздка після президентських виборів 9 серпня.
Олександр Лукашенко прибув у Сочі в понеділок близько 11:00. Це його перша закордонна поїздка після президентських виборів 9 серпня.
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