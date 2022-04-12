Nokia оголосила про вихід із російського ринку

13:33 12 квітня Київ, Україна

Фінська телекомунікаційна компанія Nokia оголосила про припинення роботи на російському ринку.

«З перших днів вторгнення в Україну для Nokia було очевидно, що подальша присутність у росії неможлива. За останні тижні ми припинили постачання, зупинили новий бізнес та переносимо за межі росії нашу обмежену науково-дослідну діяльність. Тепер ми можемо оголосити про вихід із російського ринку. У ході цього процесу нашим пріоритетом залишається безпека та добробут наших співробітників», — йдеться у заяві компанії.

При цьому Nokia має намір і надалі підтримувати працездатність телекомунікаційних мереж росії та подасть заявку на отримання ліцензій, необхідних для забезпечення цієї підтримки в умовах санкцій.

«Щодо фінансових наслідків цього рішення, то в 2021 році на частку росії припадало менше 2% наших чистих продажів. Враховуючи високий попит, який ми спостерігаємо в інших регіонах, ми не очікуємо, що це рішення вплине на нашу здатність досягти нашого прогнозу на 2022 рік, який було представлено у звіті», — додали в компанії.

Nokia разом з Ericsson та Huawei входить до трійки глобальних постачальників телекомунікаційного обладнання. Зараз із цих компаній у росії залишається лише Huawei.