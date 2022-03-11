YouTube оголосив про блокування всіх каналів російських державних ЗМІ
20:31 11 березень Київ, Україна
Відеохостинг YouTube
розпочинає блокування каналів російських ЗМІ, що фінансуються державою, по всьому світу. Про це йдеться у заяві
YouTube, яку опублікував журналіст Washington Post Герріт Де Вінк.
«Керівні принципи нашої спільноти забороняють зміст, який заперечує, применшує чи спрощує ставлення до добре задокументованих подій, пов'язаних із насильством. Тепер до них належить і вторгнення Росії до України», - заявили в компанії.
Відповідно до цього YouTube вирішив заблокувати акаунти державних російських ЗМІ.
"Це рішення набуває чинності негайно", - сказано в заяві.
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