NASA виявило новий кратер на Місяці після падіння космічної станції рф "Луна-25"

Національне управління США з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) отримало зображення нового кратера на Місяці. Ймовірно, це місце падіння російського космічного апарату "Луна-25" 19 серпня.
Про це повідомляє сайт NASA.
На сайті NASA пропонується GIF, де порівнюються два зображення: знімок поверхні місяця від 27 червня 2020 року та фото від 24 серпня 2023 року.
Там також зазначається, що команда LROC порівняла знімки, зроблені до моменту зіткнення, з послідовністю після нього, і виявила невеликий новий кратер.
Новий кратер має діаметр близько 10 метрів та розташований на 57,865 градуса південної широти та 61,360 градуса східної довготи на висоті близько мінус 360 метрів.
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