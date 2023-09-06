NASA виявило новий кратер на Місяці після падіння космічної станції рф "Луна-25"

14:28 01 вересня Київ, Україна

Про це повідомляє сайт NASA. Національне управління США з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) отримало зображення нового кратера на Місяці. Ймовірно, це місце падіння російського космічного апарату "Луна-25" 19 серпня.

"Космічний апарат NASA LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter) сфотографував новий кратер на поверхні Місяця, який, ймовірно, є місцем падіння російського космічного апарату "Місяць-25"", - йдеться у повідомленні.

На сайті NASA пропонується GIF, де порівнюються два зображення: знімок поверхні місяця від 27 червня 2020 року та фото від 24 серпня 2023 року.

Там також зазначається, що команда LROC порівняла знімки, зроблені до моменту зіткнення, з послідовністю після нього, і виявила невеликий новий кратер.

"Останнє "попереднє" зображення цієї ділянки було зроблено LRO у червні 2022 року (кадр № M1410024427R); отже, кратер утворився десь після цієї дати. Оскільки цей новий кратер розташований близько до ймовірної точки зіткнення з "Луной 25", команда LRO приходить до висновку, що він, швидше за все, походить від цієї місії, а не від природного ударного елемента", - зазначили у космічному агентстві.

Новий кратер має діаметр близько 10 метрів та розташований на 57,865 градуса південної широти та 61,360 градуса східної довготи на висоті близько мінус 360 метрів.