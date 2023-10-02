10:55 02 жовтня Київ, Україна

Компанія Apple виявила проблеми, що призводять до перегріву iPhone 15 . Зокрема, йдеться про помилку у програмному забезпеченні iOS 17, яка буде виправлена у майбутньому оновленні.

Про це повідомляє Reuters.



Після того, як користувачі почали скаржитися, що нові iPhone 15 сильно нагріваються, в Apple заявили, що пристрій може відчуватися теплішим в перші кілька днів "після налаштування або відновлення пристрою через підвищену фонову активність".



Інша проблема стосується деяких недавніх оновлень програм сторонніх розробників, які призводять до перевантаження системи. У Apple повідомили, що компанія працює з розробниками програм щодо усунення недоліків.



Зазначається, що до програм сторонніх розробників, які викликають проблему, належать гра Asphalt 9, Instagram від Meta та Uber. При цьому Instagram вже вирішив проблему зі своїм додатком 27 вересня.



У Apple зазначають, що майбутнє оновлення операційної системи iOS 17, яке має допомогти вирішити проблеми з температурою нових iPhone, не знизить їхньої продуктивності.