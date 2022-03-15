Microsoft оприлюднив очікувану дату "смерті" Windows 10

07:15 16 червня Київ, Україна

Як стало відомо, вчора, 15 червня, пресслужба корпорації Microsoft повідомила, що 14 жовтня 2025 року припиниться обслуговування операційної системи. За висловом, опублікованим на порталі Thurrot, це означає дату "смерті" Windows 10.

Видання додає, що нове покоління операційної системи, яке Microsoft представить наступного тижня, не буде називатися Windows 10, принаймні, це очікувано з точки зору маркетингу або брендингу. Нова ОС буде називатися Windows 11, Windows Sun Valley або якимось іншим ім'ям, не пов'язаним з "десяткою".

Це перший випадок, коли Microsoft оприлюднила дату закінчення підтримки діючої операційки до випуску нової версії. У той самий час зазначений термін відповідає десятирічному циклу оновлень ОС від Microsoft - підтримка "десятки" почалася 29 липня 2015 року.

Нагадаємо, що раніше Microsoft представила платформу віртуальної реальності. Платформа дозволить користувачам створювати віртуальні аватари, а згодом - використовувати фотореалістичні голограми.