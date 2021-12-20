Bloomberg про темпи вакцинації в багатих і бідних країнах

08:45 11 квітень Київ, Україна

Наскільки проявилася нерівність багатих і бідних країн перед спільною бідою-пандемією? Цікаве дослідження з цього питання провело агентство Bloomberg. В результаті дослідження виявилось, що на нинішній момент в світі від коронавірусу прищепилися близько п'яти відсотків населення, проте більшу частину вакцин отримали багаті країни.

За інформацією агентства, 40% від загальної кількості щеплень зробили в 27 забезпечених державах, які, в свою чергу, складають всього 11% світового населення. Тим часом в найбідніших країнах той же відсоток світового населення отримав близько 1,6% вакцин. Таким чином, їхнє населення прищеплюють в 25 разів повільніше.

На США, наприклад, доводиться 24% від загальної кількості щеплень, при цьому в Штатах живуть 4,3% населення Землі. У Пакистані, в свою чергу, проживають 2,7% людства, проте там частка вакцинації склала всього 0,1% від світової. У багатьох країн, крім іншого, зберігається тенденція закуповувати вакцини в кількостях, що дозволяють прищепити всіх громадян кілька разів, додали ЗМІ.

У свою чергу, Африка, будучи найбіднішим континентом, залишається і найменш прищепленою від COVID-19. Тільки в трьох країнах з 54 вакцинували більше 1% населення, а в 20 державах кампанії вакцинації від коронавірусу ще не почали.