"Жодних пропозицій від лукашенка я не приймав": пригожин про переговори

20:34 24 червня Київ, Україна

Представники прес-служби Лукашенка повідомили, що самопроголошений президент переговори з Євгеном Пригожиним.

В результаті зустрічі було досягнуто згоди про зупинення руху приватної військової компанії "Вагнер" на території російської федерації.

Проте сам пригожин у своєму офіційному ТГ-каналі спростував цю інформацію, зазначивши, що переговори були але безуспішними.