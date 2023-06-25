"Жодних пропозицій від лукашенка я не приймав": пригожин про переговори

Представники прес-служби Лукашенка повідомили, що самопроголошений президент переговори з Євгеном Пригожиним.
В результаті зустрічі було досягнуто згоди про зупинення руху приватної військової компанії "Вагнер" на території російської федерації.
Проте сам пригожин у своєму офіційному ТГ-каналі спростував цю інформацію, зазначивши, що переговори були але безуспішними.
В результаті зустрічі було досягнуто згоди про зупинення руху приватної військової компанії "Вагнер" на території російської федерації.
Проте сам пригожин у своєму офіційному ТГ-каналі спростував цю інформацію, зазначивши, що переговори були але безуспішними.
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