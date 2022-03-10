BBC, незважаючи на цензуру, відновлює роботу у Росії

14:53 09 березень Київ, Україна





Діяльність служби новин ведеться з-за кордону, йдеться в заяві ВВС від 8 березня.



У ВВС пояснили, що таке рішення було ухвалено через крайню необхідність вести репортажі з РФ. Російська служба новин BBC вирішила відновити роботу в РФ, незважаючи на цензуру та загрозу ув'язнення журналістів через дію так званого закону про фейки.Діяльність служби новин ведеться з-за кордону, йдеться в заяві ВВС від 8 березня.У ВВС пояснили, що таке рішення було ухвалено через крайню необхідність вести репортажі з РФ.

"Ми розглянули наслідки нового законодавства поряд із гострою потребою вести репортажі з Росії. Після ретельного обговорення ми вирішили відновити репортажі з Росії англійською мовою сьогодні увечері (у вівторок, 8 березня. – ред.) після того, як їх було тимчасово припинено наприкінці минулого тижня”, – йдеться у повідомленні.

Також у соцмережах видання є коротка відеоінструкція, як отримати доступ до новин ВВС, незважаючи на блокування у Росії.



Нагадаємо, з початком нової російської агресії проти України Кремль заблокував доступ до нечисленних місцевих незалежних ЗМІ, які намагалися донести до росіян правду про війну.