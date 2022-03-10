BBC, незважаючи на цензуру, відновлює роботу у Росії

Російська служба новин BBC вирішила відновити роботу в РФ, незважаючи на цензуру та загрозу ув'язнення журналістів через дію так званого закону про фейки.
Діяльність служби новин ведеться з-за кордону, йдеться в заяві ВВС від 8 березня.
У ВВС пояснили, що таке рішення було ухвалено через крайню необхідність вести репортажі з РФ.
Діяльність служби новин ведеться з-за кордону, йдеться в заяві ВВС від 8 березня.
У ВВС пояснили, що таке рішення було ухвалено через крайню необхідність вести репортажі з РФ.
Також у соцмережах видання є коротка відеоінструкція, як отримати доступ до новин ВВС, незважаючи на блокування у Росії.
Нагадаємо, з початком нової російської агресії проти України Кремль заблокував доступ до нечисленних місцевих незалежних ЗМІ, які намагалися донести до росіян правду про війну.
Нагадаємо, з початком нової російської агресії проти України Кремль заблокував доступ до нечисленних місцевих незалежних ЗМІ, які намагалися донести до росіян правду про війну.
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