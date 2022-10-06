«Небойові втрати» армії росії: у військовій частині під Петербургом застрелився мобілізований

19:20 06 жовтня Київ, Україна

28-річний хлопець вистрілив у себе з автомата під час тренування у військовій частині у селищі Кам'янка під Петербургом. Це вже мінімум 11 смерть (з відомих) з моменту оголошення мобілізації.

Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на свідчення іншого призовника.



За словами одного з мобілізованих, 28-річний петербуржець вистрілив у себе з автомата під час стрільб. Цю інформацію журналістам підтвердили ще два не пов'язані один з одним джерела.



Крім того, друг одного з новобранців повідомив про загибель трьох людей у Кам'янці. У двох зупинилося серце, ще один вчинив суїцид. Влада не підтверджує цю інформацію.



У Кам'янці знаходиться військова частина 02511, військові з якої беруть участь у війні в Україні. ЗМІ з початку вторгнення повідомляли про загиблих військовослужбовців, які там служили. Ні влада регіону, ні Міноборони не наводили даних про те, скільки загинуло, було поранено і потрапило в полон із цієї військової частини.



З початку мобілізації в росії, за даними ЗМІ, у військових частинах і пунктах збору загинули щонайменше десять призовників у Пермі, Кабардино-Балкарії, Новосибірську, Тюменській області, Владивостоці та Омську. Найчастішою причиною смерті серед резервістів називають серцевий напад.



Президент росії володимир путін 29 вересня вимагав виправити всі помилки мобілізації і повернути всіх незаконно призваних назад додому. Однак, як розповів радник Офісу Президента України Олексій Арестович, резервістів уже відправляють у бій без належної підготовки.