Apple не влаштувала форма листочка на логотипі компанії Prepair

14:39 10 лютого Київ, Україна

Керівництво відомого виробника техніки Apple звинуватило компанію Prepair, яка займається організацією правильного харчування, в тому, що їхній логотип «складно відрізнити» від яблука.

Про це повідомляє The Verge.



Конфлікт вдалося вирішити через пів року, причому максимально простим способом. Як виявилося, претензії Apple були не до самої груші, а до форми листка на ній.



«Prepear рада оголосити, що вирішила проблему товарного знака з Apple мирним шляхом», - розповів виданню співзасновник компанії Расс Монсон.



Prepair - це додаток від компанії Super Healthy Kids, який допомагає організовувати план харчування, підбирати і створювати рецепти.