ChatGPT навчився користуватися Інтернетом

Розробник ChatGPT підтвердив, що чат-бот тепер може переглядати Інтернет, взаємодіяти з іншими вебсайтами, щоб надавати користувачам актуальну інформацію.
Про це пише ВВС.
Зазначається, що система на основі штучного інтелекту раніше навчалася лише за даними до вересня 2021 року.
Те, що ChatGPT отримав доступ до мережі, означає, що користувачі зможуть ставити чат-боту питання про поточні події та переглядати новини. Раніше нездатність ChatGPT враховувати недавні події відлякувала деяких потенційних користувачів. Розробник OpenAI заявив, що незабаром нова функція стане доступною всім користувачам.
Окрім того, на цьому тижні OpenAI виявив, що чат-бот незабаром зможе вести голосові розмови з користувачами. Очікується, що нововведення кардинально змінять спосіб пошуку інформації в Інтернеті.
У той самий час нові функції, як пишуть деякі експерти, можуть бути і небезпечними, адже ChatGPT може вводити в оману користувачів, якщо не надаватиме ґрунтовні джерела.
"Нові функції ChatGPT чудово підкреслюють величезну дилему, з якою стикається сектор ШІ. Щоб бути дійсно корисними, заборони повинні знятися або хоча б послабшати, але це робить техніку потенційно небезпечнішою і відкритою для неправильного використання", - йдеться в повідомленні.
Про це пише ВВС.
Зазначається, що система на основі штучного інтелекту раніше навчалася лише за даними до вересня 2021 року.
Те, що ChatGPT отримав доступ до мережі, означає, що користувачі зможуть ставити чат-боту питання про поточні події та переглядати новини. Раніше нездатність ChatGPT враховувати недавні події відлякувала деяких потенційних користувачів. Розробник OpenAI заявив, що незабаром нова функція стане доступною всім користувачам.
Окрім того, на цьому тижні OpenAI виявив, що чат-бот незабаром зможе вести голосові розмови з користувачами. Очікується, що нововведення кардинально змінять спосіб пошуку інформації в Інтернеті.
У той самий час нові функції, як пишуть деякі експерти, можуть бути і небезпечними, адже ChatGPT може вводити в оману користувачів, якщо не надаватиме ґрунтовні джерела.
"Нові функції ChatGPT чудово підкреслюють величезну дилему, з якою стикається сектор ШІ. Щоб бути дійсно корисними, заборони повинні знятися або хоча б послабшати, але це робить техніку потенційно небезпечнішою і відкритою для неправильного використання", - йдеться в повідомленні.
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