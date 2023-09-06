Google почала блокувати компанії росії, що знаходяться під санкціями США - ЗМІ

06:34 12 серпня Київ, Україна

Як стало відомо, у ніч на 10 серпня Google почала масово блокувати корпоративні сервіси Google Workspace для російських компаній, які перебувають під санкціями США. Для таких компаній стали недоступними корпоративна пошта, документи, Google-диск та ін.

Про це повідомляє російське провладне видання "Комерсант" з посиланням на джерела у двох великих IT-компаніях.

Американська корпорація аргументувала блокування відправкою "спам-повідомлень".

Керівник відділу розвитку хмарних рішень Softline (дистриб'ютор Google Workspace) Кирило Винокуров заявив, що американська компанія може заблокувати облікові записи за порушення правил використання сервісів.

У Softline часто звертаються корпоративні клієнти з питань, пов'язаних із сервісами Google, але поки що, за словами Винокурова, "сплеску" блокувань не спостерігалося.

Близьке до Google джерело стверджує, що змін у доступі до сервісів Workspace у росії "навмисно не вводилося".

Нагадаємо, у травні 2022 року стало відомо, що Google має намір ліквідувати російське ТОВ Google і вивезти за кордон співробітників.