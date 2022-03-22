"Мені промили мізки спецслужби РФ": литовський бізнесмен, який шпигував для Росії, визнав свою провину

13:04 23 червня Київ, Україна

Підприємець з Вільнюса (Литва) Деймантас Бертаускас, обвинувачений в шпигунстві на користь Російської Федерації, визнав свою провину і вибачився.

"Мені промили мізки російські спецслужби, але тепер я усвідомив, до чого могли призвести мої безвідповідальні дії, тому сказав правду", - сказав Бертаускас.

Бертаускас постав перед судом разом з експолітиком Альгірдасом Палецкісом за звинуваченням у шпигунській діяльності. При цьому якщо Бертаускас визнав провину, то Палецкіс продовжує наполягати на своїй невинності, стверджуючи, що дані, які він збирав, були необхідні для його журналістського розслідування.



За даними органу виконавчої влади Литви, з 2017 до 2018 року фігуранти збирали дані, що представляють інтерес для спецслужб РФ, зокрема, про офіцерів і суддів, які працювали у справах, пов'язаних з радянською агресією в Литві в 1990-1991 роках, і отримували за це грошову і іншу винагороду.



"Інша винагорода" мала на увазі допомогу у встановленні контактів з представниками влади РФ для забезпечення фінансування однієї з політпартій Литви, а також допомогу у встановленні ділових зв'язків.

Суд повинен винести рішення 27 липня.