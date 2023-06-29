"Лікування" гомосексуальності в Росії: послуги сексологів будуть доступні з 1 липня

19:06 29 червня Київ, Україна

Згідно з наказом, опублікованим Міністерством охорони здоров'я (МОЗ) Росії 14 листопада 2022 року, з 1 липня організації охорони здоров'я, такі як психоневрологічні диспансери та поліклініки, почнуть надавати послуги сексологів для "лікування" психічних розладів, пов'язаних зі статевим розвитком та орієнтацією.



Відповідно до документа, лікар-сексолог буде займатися допомогою пацієнтам, які страждають на розлади статевого розвитку та орієнтації, а також проблемами, пов'язаними зі статевою ідентифікацією та сексуальними уподобаннями, включаючи випадки "сімейно-сексуальних дисгармоній" та сексуальних дисфункцій.



Також наказ передбачає можливе використання "примусових заходів медичного характеру" разом із лікарем-психіатром.



Ксенія Михайлова, юрист з ЛГБТ-групи "Вихід", зазначила, що формулювання, використані у наказі, збігаються з Міжнародною класифікацією хвороб (МКХ-10), прийнятою в Росії у 1997 році.. Однак, згідно з цією класифікацією, гомосексуальність не визнається психічним розладом.



Враховуючи також введені поправки, що забороняють зміну статі, та закон про ЛГБТ-пропаганду, Ксенія Михайлова зазначає, що поява програми "лікування" гомосексуальності викликає побоювання, і що питання конверсійної терапії, методики, нібито спрямованої на "зміну" сексуальної орієнтації, залишається відкритим.