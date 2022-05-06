"Їх там немає": батько "зниклого" строковика з "москви" розповів про нову брехню рф

10:24 06 травня Київ, Україна

Військова прокуратура росії відповіла батькові, який шукав свого 20-річного сина-строковика Єгора з затонулого крейсера «москва».

У листі військового відомства йдеться, що корабель "до територіальних вод України не входив" і "не був включений до переліку військових з'єднань та частин, що залучаються до участі у спеціальній військовій операції", а його син оголошений "безвісно відсутнім у військовій частині".

Скан листа опублікував Дмитро Шкребець, батько солдата-строковика.

Зазначимо, що Дмитро Шкребець у соцмережах писав, що Україна "не повинна існувати", радів війні та обстрілам українських міст, вихваляв путіна, а коли втратив сина – змінив риторику та почав критикувати владу.