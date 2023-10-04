Kia та Hyundai закриють бізнес у росії до кінця року - ЗМІ

Південнокорейські виробники автомобілів Kia та Hyundai повністю закриють свій бізнес у росії до кінця року, стверджує Mash з посиланням на власні джерела. Зазначається, що через санкції Kia та Huyndai не можуть більше забезпечувати постачання машин, а система паралельного імпорту виявилася нерентабельною.
За даними Telegram-каналу, салони компаній розпродують залишки та змінюють вивіски, а персонал масово звільняється. Примітно, що машини, що залишилися, продають із солідною націнкою: так, в одному з салонів у москві Kia Cerato 2022 пропонують за 3 млн рублів, що на мільйон вище за колишню ціну.
Повідомляється, що у салонах Hyundai змінили вивіски на Baic, а замість корейських машин там почали продавати автомобілі китайських виробників. Співробітники салонів розповіли, що китайські автомобілі не мають попиту і покупці вважають їх занадто дорогими.
Раніше у вересні стало відомо, що Hyundai продає свій завод у Санкт-Петербурзі якійсь російській компанії. Договір передбачає право викупу протягом двох років.
За даними Telegram-каналу, салони компаній розпродують залишки та змінюють вивіски, а персонал масово звільняється. Примітно, що машини, що залишилися, продають із солідною націнкою: так, в одному з салонів у москві Kia Cerato 2022 пропонують за 3 млн рублів, що на мільйон вище за колишню ціну.
Повідомляється, що у салонах Hyundai змінили вивіски на Baic, а замість корейських машин там почали продавати автомобілі китайських виробників. Співробітники салонів розповіли, що китайські автомобілі не мають попиту і покупці вважають їх занадто дорогими.
Раніше у вересні стало відомо, що Hyundai продає свій завод у Санкт-Петербурзі якійсь російській компанії. Договір передбачає право викупу протягом двох років.
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