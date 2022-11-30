Google та YouTube виділили понад $13 мільйонів на боротьбу з дезінформацією

15:20 30 листопада Київ, Україна





Про це



Гроші призначені для допомоги фактчекінговим організаціям та розширення інструментів для перевірки інформації на власних платформах компаній.



Загалом грант розрахований на підтримку 135 організацій мережі з перевірки фактів у 65 країнах. Компанія Google та YouTube оголосили про надання гранту у розмірі 13,2 мільйона доларів Міжнародній мережі перевірки фактів (IFCN) для створення Глобального фонду перевірки фактів.Про це повідомили на сайті IFCN.Гроші призначені для допомоги фактчекінговим організаціям та розширення інструментів для перевірки інформації на власних платформах компаній.Загалом грант розрахований на підтримку 135 організацій мережі з перевірки фактів у 65 країнах.

"Розширення роботи Google і YouTube з IFCN означає, що більш незалежні фактчекери по всьому світу матимуть інструменти та можливості, щоб допомогти людям приймати обґрунтовані рішення", - сказала керуюча директорка глобальних програм новин та екосистеми Google Олівія Ма.

Фонд почне працювати на початку 2023 року.



У Google зазначили, що працюють над наданням додаткових контекстних функцій на своїх платформах. Наприклад, платформа виділяє релевантні фактчекінгові статті в результатах пошуку Google News і Google Images, щоб користувач мав повний контекст розшукуваної інформації.



У той самий час на YouTube у верхній частині результатів пошуку є панель перевірки фактів.



У версії Google News для робочого столу поруч із повідомленнями та заголовками з'являється перевірена інформація, що ґрунтується на оцінках незалежних організацій.



Google також має інструмент Fact Check Explorer, який надає результати понад 150 тисяч перевірок фактів від авторитетних видавців.



В результаті пошуку YouTube з'являється панель Breaking News, яка показує актуальні новини з тих інформаційних джерел, які відповідають політиці компанії за змістом.



До кожного результату пошуку доступний інструмент "Про цей результат", який надає більше контексту інформації та її джерела. Треба сказати, що іноді Google не показує результатів для деяких запитів, оскільки не було достатньо джерел для публікації інформації на тему.