Facebook і Instagram встали на захист президентських виборів в США

Facebook і Instagram видалили 120 тисяч постів, покликаних утруднити президентські вибори в США. Про це заявив віцепрезидент з економічної політики та комунікацій компанії Нік Клегг в інтерв'ю Le Journal du Dimanche в понеділок, 19 жовтня.
Крім того, соцмережі з метою забезпечення безпеки виборів не дали опублікувати 2,2 млн рекламних оголошень. Сервіси також розмістили 150 млн попереджень щодо постів з дезінформацією.
"Ми встановили партнерства з 70 ЗМІ, в тому числі п'ятьма у Франції, для перевірки інформації", - сказав Клегг.
За його словами, Facebook залучив штучний інтелект для видалення "мільярдів постів і фейкових акаунтів ще до того, як про них повідомлять користувачі", і що Facebook продовжує збирати дані про джерела фінансування та походження рекламних оголошень та інформації, що розміщуються на його платформах.
Крім того, соцмережі з метою забезпечення безпеки виборів не дали опублікувати 2,2 млн рекламних оголошень. Сервіси також розмістили 150 млн попереджень щодо постів з дезінформацією.
"Ми встановили партнерства з 70 ЗМІ, в тому числі п'ятьма у Франції, для перевірки інформації", - сказав Клегг.
За його словами, Facebook залучив штучний інтелект для видалення "мільярдів постів і фейкових акаунтів ще до того, як про них повідомлять користувачі", і що Facebook продовжує збирати дані про джерела фінансування та походження рекламних оголошень та інформації, що розміщуються на його платформах.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі