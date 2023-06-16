Twitter та Facebook стали майданчиками для вербування новобранців у ПВК "Вагнер"

12:20 31 травня Київ, Україна

Згідно з дослідженням, проведеним групою Logically, яка спеціалізується на боротьбі з дезінформацією, ПВК «Вагнер» активно використовує американські соціальні мережі, такі як Twitter та Facebook для вербування медиків, операторів дронів та навіть психологів для участі у бойових діях в Україні.

Про це пише Politico.

Оголошення про роботу в ПВК «Вагнер», чиї найманці діють у різних країнах, за останні 10 місяців отримали понад 120 тисяч переглядів на двох соціальних платформах.

Ці повідомлення публікуються багатьма мовами, включаючи французьку, в'єтнамську та іспанську, і містять контактні телефони, акаунти в Telegram, а також пропонують зарплату в розмірі близько 2 800 євро на місяць, а також різні пільги, включаючи оплачувану відпустку та медобслуговування.

Глава Logically, Кайл Волтер, зазначив, що деякі з цих постів є справжніми пропагандистськими фільмами, що поєднуються з контактними номерами телефонів.



Він також висловив занепокоєння про те, що поширення таких повідомлень в Інтернеті пов'язується зі зростаючою загрозою, яку становить ПВК «Вагнер» у світі.



Компанія Meta, що володіє Facebook, заявила, що усвідомлює небезпеку, і що ПВК «Вагнер» не може бути присутнім на їхніх платформах. Вони також стверджують, що видаляють відповідний контент, якщо його помічають. У відповідь на запит коментаря Twitter автоматично використав емодзі "какашки".