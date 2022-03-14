Facebook та Instagram знову заборонили заклики до смерті Путіна

У Facebook та Instagram вирішили знову заборонити заклики до смерті Путіна та Лукашенка, пише Reuters з посиланням на документ компанії Meta.
Також не можна бажати смерті росіянам загалом або закликати до етнічних чисток.
Також не можна бажати смерті росіянам загалом або закликати до етнічних чисток.
10 березня на тлі війни в Україні компанія змінила політику модерації соцмереж, переставши видаляти в деяких країнах заклики до насильства щодо російських військових та побажання смерті Володимиру Путіну та Олександру Лукашенку. Пізніше такі посади дозволили писати лише користувачам з України.
Наступного дня Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу на співробітників Meta про публічні заклики до екстремізму, а Генпрокуратура вимагає визнати компанію «екстремістською організацією».
Наступного дня Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу на співробітників Meta про публічні заклики до екстремізму, а Генпрокуратура вимагає визнати компанію «екстремістською організацією».
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