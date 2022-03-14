Facebook та Instagram знову заборонили заклики до смерті Путіна

19:03 14 березня Київ, Україна





Також не можна бажати смерті росіянам загалом або закликати до етнічних чисток. Facebook та Instagram вирішили знову заборонити заклики до смерті Путіна та Лукашенка, пише Reuters з посиланням на документ компанії Meta Також не можна бажати смерті росіянам загалом або закликати до етнічних чисток.

«Це складні рішення. Обставини в Україні швидко змінюються. Ми намагаємося продумати всі наслідки та постійно переглядаємо наші вказівки», – прокоментували у компанії.

10 березня на тлі війни в Україні компанія змінила політику модерації соцмереж, переставши видаляти в деяких країнах заклики до насильства щодо російських військових та побажання смерті Володимиру Путіну та Олександру Лукашенку. Пізніше такі посади дозволили писати лише користувачам з України.



Наступного дня Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу на співробітників Meta про публічні заклики до екстремізму, а Генпрокуратура вимагає визнати компанію «екстремістською організацією».