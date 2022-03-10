Visa та MasterCard сьогодні, 10 березня, припиняють роботу в Росії

09:22 10 березень Київ, Україна

Платіжні системи Visa і MasterCard заявили, що йдуть з Росії. Вони дали своїм клієнтам кілька днів.

З 10 березня пластикові картки, випущені у Росії, перестануть працювати за кордоном, а картки, випущені за кордоном, перестануть працювати у Росії.



Фактично, таким чином російська фінансова система буде відрізана від зовнішнього світу.



При цьому в Росії платежі будуть здійснюватися через розроблену Центральним банком Національну систему платіжних карток (НСПК) - саме вона випускає картку «Мир».



Крім іноземних інтернет-магазинів росіяни більше не зможуть розплатитися Visa та MasterCard російських банків у магазинах додатків AppStore та GooglePlay, а також у ApplePay та GooglePay.



Карта «Мир» все ж таки працює і в деяких зарубіжних країнах. В основному це країни СНД, а також Туреччина та В'єтнам, повідомляє російський Центробанк.