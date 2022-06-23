Microsoft і Cisco поступово йдуть з росії

Microsoft поки залишається в росії, але скорочуватиме свій бізнес у рф доти, поки там майже нічого не залишиться, заявив президент компанії Бред Сміт.
Microsoft 4 березня анонсувала припинення продажу та надання послуг у росії через війну в Україні. Компанія пообіцяла виконувати наявні зобов'язання перед клієнтами у росії.
У квітні Microsoft повідомляла, що росія ще в березні 2021 року почала здійснювати атаки хакерів на Україну, готуючись до більш масштабних кібератак під час війни.
У червні компанія вирішила скоротити свою присутність у росії. Зазначалося, що зміни торкнуться понад 400 співробітників. Після цього російські користувачі не змогли завантажити образи дисків з операційними системами з сайту Microsoft, програму Media creation tool для більш комфортної установки, а також оновити вже встановлені ОС.
Також рішення про поступове припинення бізнесу в росії та білорусі ухвалила транснаціональна корпорація Cisco, яка виробляє телекомунікаційне обладнання.
Також рішення про поступове припинення бізнесу в росії та білорусі ухвалила транснаціональна корпорація Cisco, яка виробляє телекомунікаційне обладнання.
Ще в березні компанія призупинила роботу на території росії і деактивувала ліцензії на обладнання для російських клієнтів.
Компанія Cisco постачає на світовий ринок такі програмно-апаратні продукти, як маршрутизатори, сервери, пристрої, що забезпечують безпеку мережі. Все це "залізо" найчастіше застосовується для функціонування критично важливої інфраструктури, дротових та бездротових мереж.
Компанія Cisco постачає на світовий ринок такі програмно-апаратні продукти, як маршрутизатори, сервери, пристрої, що забезпечують безпеку мережі. Все це "залізо" найчастіше застосовується для функціонування критично важливої інфраструктури, дротових та бездротових мереж.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі