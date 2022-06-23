Microsoft і Cisco поступово йдуть з росії

19:57 23 червня Київ, Україна

Microsoft поки залишається в росії, але скорочуватиме свій бізнес у рф доти, поки там майже нічого не залишиться, заявив президент компанії Бред Сміт.

Microsoft 4 березня анонсувала припинення продажу та надання послуг у росії через війну в Україні. Компанія пообіцяла виконувати наявні зобов'язання перед клієнтами у росії.

«Команди безпеки Microsoft тісно співпрацювали з українськими чиновниками та фахівцями з кібербезпеки в державних організаціях та на приватних підприємствах, щоб виявляти та усувати загрози для українських мереж», — йдеться у звіті.

У червні компанія вирішила скоротити свою присутність у росії. Зазначалося, що зміни торкнуться понад 400 співробітників. Після цього російські користувачі не змогли завантажити образи дисків з операційними системами з сайту Microsoft, програму Media creation tool для більш комфортної установки, а також оновити вже встановлені ОС.



Також рішення про поступове припинення бізнесу в росії та білорусі ухвалила транснаціональна корпорація Cisco, яка виробляє телекомунікаційне обладнання.

Ще в березні компанія призупинила роботу на території росії і деактивувала ліцензії на обладнання для російських клієнтів.



Компанія Cisco постачає на світовий ринок такі програмно-апаратні продукти, як маршрутизатори, сервери, пристрої, що забезпечують безпеку мережі. Все це "залізо" найчастіше застосовується для функціонування критично важливої інфраструктури, дротових та бездротових мереж.