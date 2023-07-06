Bellingcat та The Insider внесли до списку "небажаних організацій" у росії

12:12 27 липня Київ, Україна





Про це стало відомо з інформації у телеграм-каналі російського мін'юсту. Міністерство юстиції росії внесло проєкт журналістських розслідувань Bellingcat і опозиційне видання The Insider до списку "небажаних організацій".Про це стало відомо з інформації у телеграм-каналі російського мін'юсту.

“До списку іноземних та міжнародних неурядових організацій, діяльність яких визнана небажаною на території росії, внесені такі іноземні неурядові організації: Bellingcat Ltd. (Велика Британія); Stichting Bellingcat (Нідерланди); The Insider (Латвія); "Інститут правової ініціативи Центральної та Східної Європи" (CEELI Institute) (Чехія)”, – уточнили у повідомленні.

Рішення про надання їм такого статусу генпрокуратура росії прийняла 13 липня 2022 року.



Небажаним організаціям заборонено вести діяльність на території росії під загрозою адміністративного та кримінального покарання. Роскомнагляд може вимагати від ЗМІ видалення публікацій на основі матеріалів небажаних організацій.



Визнавати організації небажаними в росії почали ще 2015 року. Тоді держдума ухвалила відповідні поправки до законодавства. Небажаним організаціям заборонено відкривати у країні структурні підрозділи, розповсюджувати свої інформаційні матеріали, зокрема в інтернеті, та вести свої проєкти.



Міжнародна правозахисна організація Amnesty International назвала закон про "небажані" організації способом "очорніння незалежних НКО, позбавлення їх фінансування та накладання суворих покарань на їхніх членів".



Нині у списку небажаних організацій є 60 найменувань. Серед них – видання "Важливі історії" та міжнародне об'єднання журналістів-розслідувачів OCCRP.