HRW: цивільні особи наражаються на найбільший ризик у війні Путіна проти України

Правозахисна організація Human Rights Watch (HRW) попереджає, що бойовий план президента Росії Володимира Путіна в Україні, швидше за все, спричинить навмисне завдання ударів по цивільному населенню та цивільній інфраструктурі, щоб послабити рішучість України продовжувати боротьбу.
Виконавчий директор HRWч Кеннет Рот побоюється, що російські військові повторять в Україні військову стратегію, яку вони використали, щоб допомогти сирійському режиму повернути північну провінцію Ідліб, останній анклав країни, контрольований повстанцями.
Він каже, що докладне дослідження того, як Росія воювала у цій війні, виявило неодноразові випадки, коли російські бомбардувальники навмисно завдавали ударів по цивільним установам.. Він каже, що лікарні, школи, ринки та цивільні будівлі зазнали кричучих нападів.
Виконавчий директор HRWч Кеннет Рот побоюється, що російські військові повторять в Україні військову стратегію, яку вони використали, щоб допомогти сирійському режиму повернути північну провінцію Ідліб, останній анклав країни, контрольований повстанцями.
Він каже, що докладне дослідження того, як Росія воювала у цій війні, виявило неодноразові випадки, коли російські бомбардувальники навмисно завдавали ударів по цивільним установам.. Він каже, що лікарні, школи, ринки та цивільні будівлі зазнали кричучих нападів.
Що особливо варто відзначити, каже Рот, так це структура ланцюжка інстанцій, що стоїть за навмисною, незаконною політикою Росії.
Рот каже, що необхідно зробити серйозний тиск на російських військових, щоб вони не повторювали цю військову стратегію. Він зазначає, що безглузду російську кампанію бомбардувань Ідліба було зупинено у березні 2020 року під спільним тиском німецьких, французьких та турецьких лідерів.. За його словами, міжнародний тиск на Путіна в цьому випадку має зберігатися.
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