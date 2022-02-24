HRW: цивільні особи наражаються на найбільший ризик у війні Путіна проти України

18:37 24 лютий Київ, Україна





Виконавчий директор HRWч Кеннет Рот побоюється, що російські військові повторять в Україні військову стратегію, яку вони використали, щоб допомогти сирійському режиму повернути північну провінцію Ідліб, останній анклав країни, контрольований повстанцями.



Він каже, що докладне дослідження того, як Росія воювала у цій війні, виявило неодноразові випадки, коли російські бомбардувальники навмисно завдавали ударів по цивільним установам.. Він каже, що лікарні, школи, ринки та цивільні будівлі зазнали кричучих нападів. Правозахисна організація Human Rights Watch (HRW) попереджає, що бойовий план президента Росії Володимира Путіна в Україні, швидше за все, спричинить навмисне завдання ударів по цивільному населенню та цивільній інфраструктурі, щоб послабити рішучість України продовжувати боротьбу.Виконавчий директор HRWч Кеннет Рот побоюється, що російські військові повторять в Україні військову стратегію, яку вони використали, щоб допомогти сирійському режиму повернути північну провінцію Ідліб, останній анклав країни, контрольований повстанцями.Він каже, що докладне дослідження того, як Росія воювала у цій війні, виявило неодноразові випадки, коли російські бомбардувальники навмисно завдавали ударів по цивільним установам.. Він каже, що лікарні, школи, ринки та цивільні будівлі зазнали кричучих нападів.

«Ми змогли задокументувати, на мою думку, 43 випадки, коли в полі зору не було відомих військових цілей. Це був просто навмисний напад на цивільні установи, щоб зробити їх непридатним для життя і полегшити проникнення сирійських військових… Стало ясно, що це були навмисні зусилля… зробити життя трьох мільйонів мирних жителів в Ідлібі нестерпним», — сказав він.. .

Що особливо варто відзначити, каже Рот, так це структура ланцюжка інстанцій, що стоїть за навмисною, незаконною політикою Росії.

«Ми виявили, що сам Путін ніс відповідальність за командування і що він навіть вручив так звану нагороду «Герой Росії» двом командирам, які керували цим бомбардуванням, у період, коли ми виявили, що ці бомбардування продовжуються. Тому ми побоюємося, що буде повторення», - сказав він.

Рот каже, що необхідно зробити серйозний тиск на російських військових, щоб вони не повторювали цю військову стратегію. Він зазначає, що безглузду російську кампанію бомбардувань Ідліба було зупинено у березні 2020 року під спільним тиском німецьких, французьких та турецьких лідерів.. За його словами, міжнародний тиск на Путіна в цьому випадку має зберігатися.