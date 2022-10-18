Hyundai готується остаточно піти з росії

15:17 18 жовтня Київ, Україна





За даними агентства, нещодавно компанія подала керівництву звіт з аналізом перспектив роботи в росії в умовах міжнародних санкцій та війни в Україні. Південнокорейська компанія Hyundai Motors готується продати свій завод у Санкт-Петербурзі та піти з росії, пише Reuters.За даними агентства, нещодавно компанія подала керівництву звіт з аналізом перспектив роботи в росії в умовах міжнародних санкцій та війни в Україні.

«За нашими оцінками, Hyundai і Kia разом можуть отримати цього року збитків у розмірі не менше 450 млрд (315 млн доларів) через ділове середовище в росії», – сказала аналітик Samsung Securities Естер Йім.

Компанія призупинила роботу свого заводу у березні після початку вторгнення росії до України 24 лютого. Згідно з звітами Hyundai, продажі автомобілів припинилися в серпні та вересні.

«Хоча досі неясно, що Hyundai буде робити зі своїм заводом у росії, Hyundai має багато факторів, які необхідно враховувати», – каже аналітик у Korea Investment & Securities Кім Джин Ву. За його словами, одним із таких факторів є відносини між росією та США.

Тим часом компанія розпочала консервацію свого заводу в Санкт-Петербурзі, пишуть росЗМІ. За їхніми даними, з виробничого майданчика вивезли близько 1,5 тис. автомобілів, що залишилися, у тому числі ті, що не пройшли фінальний етап приймання. Про звільнення співробітників можуть повідомити 27 жовтня – щомісяця до цього числа керівництво приймало рішення про продовження режиму простою на підприємстві.



Найбільший постачальник деталей для Hyundai та Nissan у росії – ТОВ «Пітерформ» – ще влітку почав звільняти співробітників. На підприємстві працювало майже 1000 осіб, 80% із яких потраплять під скорочення.