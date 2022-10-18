Hyundai готується остаточно піти з росії

Південнокорейська компанія Hyundai Motors готується продати свій завод у Санкт-Петербурзі та піти з росії, пише Reuters.
За даними агентства, нещодавно компанія подала керівництву звіт з аналізом перспектив роботи в росії в умовах міжнародних санкцій та війни в Україні.
За даними агентства, нещодавно компанія подала керівництву звіт з аналізом перспектив роботи в росії в умовах міжнародних санкцій та війни в Україні.
Компанія призупинила роботу свого заводу у березні після початку вторгнення росії до України 24 лютого. Згідно з звітами Hyundai, продажі автомобілів припинилися в серпні та вересні.
Тим часом компанія розпочала консервацію свого заводу в Санкт-Петербурзі, пишуть росЗМІ. За їхніми даними, з виробничого майданчика вивезли близько 1,5 тис. автомобілів, що залишилися, у тому числі ті, що не пройшли фінальний етап приймання. Про звільнення співробітників можуть повідомити 27 жовтня – щомісяця до цього числа керівництво приймало рішення про продовження режиму простою на підприємстві.
Найбільший постачальник деталей для Hyundai та Nissan у росії – ТОВ «Пітерформ» – ще влітку почав звільняти співробітників. На підприємстві працювало майже 1000 осіб, 80% із яких потраплять під скорочення.
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