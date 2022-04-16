Twitter готовий до передачі акаунтів президента США Байдену

Перемога Байдена в боротьбі за пост президента Сполучених Штатів ні у кого, крім Трампа, не викликає сумніву. Попереду країну очікує церемонія інавгурації. За повідомленням агентства The New York Post, керівництво соціальної мережі Twitter зробить передачу офіційного акаунту президента США @POTUS Джо Байдену в день інавгурації, незалежно від думки чинного президента Дональда Трампа.
Інші урядові акаунти, такі як @VP (віцепрезидент), @FLOTUS (перша леді США), @whitehouse (Білий дім), також будуть передані адміністрації Байдена.
Наявні повідомлення адміністрації Трампа будуть заархівовані Національним управлінням архівів і документації США.
Нагадаємо, що раніше Трамп заявив про "жахливі порушення" на виборах і пригрозив позовами. Американський лідер впевнений в тому, що в низці регіонів мали місце фальсифікації на користь демократів.
Також Трамп розповів, коли його перемога на виборах стане очевидною. Він заявив, що йому після підведення остаточних підсумків виборів віддадуть перемогу в низці ключових штатів, що вирішить результат всіх перегонів.
Тим часом консервативні республіканці відвертаються від Трампа. Вони закликають його або навести докази шахрайства на виборах, або визнати перемогу Байдена.
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