21:14 27 вересня Київ, Україна

"Газпром" погрожує українському "Нафтогазу" санкціями через ініційований "Нафтогазом" арбітраж - наслідком може стати припинення оплати за транзит газу через Україну.



Про це повідомила пресслужба "Газпрому".



Російська компанія заявляє, що відкидає всі вимоги "Нафтогазу" щодо арбітражу, і повідомила про це Секретаріат Міжнародного арбітражного суду (МАС) Міжнародної торгової палати та голову "Нафтогазу" Юрія Вітренка.



У "Газпромі" вважають, що "ненадані українською стороною послуги не повинні і не будуть оплачуватися". Зауважимо, що транзитний контракт 2019 року був підписаний на умовах "качай чи плати" - тобто незалежно від фізичних обсягів транзиту "Газпром" зобов'язаний його сплатити.



Як заявляє російська сторона, "Нафтогаз" нібито безпідставно відмовився виконувати свої транзитні зобов'язання через ДВС "Збереження". У "Нафтогазі" тоді пояснювали, що через російську війну низка об'єктів ГТС опинилися на тимчасово окупованій території, тому зараз Оператор не може здійснювати контроль за такими об'єктами.



"Газпром" вважає ініціювання арбітражу "Нафтогазом" "недружнім кроком та продовженням недобросовісної поведінки української компанії". Там заявили, що "подальші спроби "Нафтогазу України" домагатися розгляду спору в МАС можуть призвести до того, що російські органи державної влади матимуть всі підстави для запровадження щодо компанії "Нафтогаз України" режиму санкції та внесення до санкційного переліку осіб".



Як стверджують у "Газпромі", це означатиме заборону для "Газпрому" виконувати перед "Нафтогазом" зобов'язання щодо вчинених угод, включаючи здійснення фінансових операцій. Фактично це унеможливить оплату за транзит газу.