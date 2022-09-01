Ericsson до кінця 2022 року закриє представництво в рф

09:18 29 серпня Київ, Україна

Представництво в росії шведського виробника телеком-обладнання Ericsson буде ліквідоване до кінця поточного року, всіх співробітників звільнять.

Про це повідомляють джерела на телеком-ринку, передає російський Коммерсант.

У Ericsson повідомили, що "у міру виконання зобов'язань перед замовниками" найближчими місяцями компанія поступово згортатиме діяльність у рф, обіцяючи "фінансову та соціальну" підтримку співробітникам. У компанії працюють 565 осіб. Частка компанії на російському ринку телеком-обладнання – 20%. Найбільшими замовниками обладнання вендора в останні роки були МТС та Tele2.



АТ «Ерікссон Корпорація» засноване у 1994 році. За підсумками минулого року виторг компанії склав 4,9 млрд рублів, чистий прибуток - 533 млн рублів.

28 лютого Ericsson повідомила, що припиняє постачання клієнтам в рф та аналізує санкції, введені на тлі війни в Україні. У квітні Ericsson оголосив про зупинення діяльності в росії відповідно до п'ятого пакету санкцій ЄС, де йдеться про заборону передачі технологій і рішень підконтрольним державі російським операторам зв'язку.