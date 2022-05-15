Pornhub боїться відмови Visa і Mastercard

18:38 14 грудня Київ, Україна

До початку глобальної перевірки, яка почнеться не раніше 2021 року, власники порноканала Pornhub видалили з вільного доступу безліч відео, що не були створені контент-партнерами або учасниками модельної програми.
 
 Про це 14 грудня повідомив американський журнал Vice.

Відзначається, що таким чином керівництво сайту відреагувало на відмову міжнародних платіжних систем Visa і Mastercard співпрацювати з Pornhub. Цьому передувала розгромна стаття в The New York Times про відео з неповнолітніми і погану систему модерації на порноплатформі.
"У рамках нашої політики щодо заборони неперевірених джерел ми призупинили показ всього раніше завантаженого контенту, який не був створений партнерами або учасниками модельної програми", - підкреслили в Pornhub.
Адміністрація форуму додала, що ролики будуть видалені до перевірки, яка почнеться в 2021 році.

До цього будь-який користувач міг створити обліковий запис на Pornhub і завантажувати відео.