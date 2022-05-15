Pornhub боїться відмови Visa і Mastercard

18:38 14 грудня Київ, Україна

До початку глобальної перевірки, яка почнеться не раніше 2021 року, власники порноканала Pornhub видалили з вільного доступу безліч відео, що не були створені контент-партнерами або учасниками модельної програми.





Відзначається, що таким чином керівництво сайту відреагувало на відмову міжнародних платіжних систем Про це 14 грудня повідомив американський журнал Vice.Відзначається, що таким чином керівництво сайту відреагувало на відмову міжнародних платіжних систем Visa Mastercard співпрацювати з Pornhub. Цьому передувала розгромна стаття в The New York Times про відео з неповнолітніми і погану систему модерації на порноплатформі.

"У рамках нашої політики щодо заборони неперевірених джерел ми призупинили показ всього раніше завантаженого контенту, який не був створений партнерами або учасниками модельної програми", - підкреслили в Pornhub.

Адміністрація форуму додала, що ролики будуть видалені до перевірки, яка почнеться в 2021 році.



До цього будь-який користувач міг створити обліковий запис на Pornhub і завантажувати відео.