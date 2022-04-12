CNN: адміністрація Байдена має намір створити гарячу лінію для екстреного зв'язку з Китаєм

09:57 15 липня Київ, Україна





Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела.



Концепція такої ініціативи ще знаходиться на зародковій стадії і її поки що не обговорювали з представниками КНР офіційно. У Білому домі хочуть розробити широку систему інструментів комунікації, щоб уникнути потенційних конфліктів між Пекіном і Вашингтоном, пише CNN. Напруженість у відносинах Китаю і США зростає, в зв'язку з цим керівництво Білого дому всерйоз задумалося про налагодження прямої комунікації з Китаєм і створення так званої гарячої лінії.Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела.Концепція такої ініціативи ще знаходиться на зародковій стадії і її поки що не обговорювали з представниками КНР офіційно. У Білому домі хочуть розробити широку систему інструментів комунікації, щоб уникнути потенційних конфліктів між Пекіном і Вашингтоном, пише CNN.

"Існує тривожний брак інструментів для врегулювання інцидентів у відносинах США і Китаю. Дуже важливо, щоб уряд США використовував робочі лінії зв'язку, які дозволяють їм реагувати на кризу або запобігати їй. Нам потрібен оператор 911, так би мовити", - заявив колишній помічник секретаря Держдепу Денні Рассел.

Так, Байден або чиновники його команди з нацбезпеки зможуть відправляти зашифровані телефонні дзвінки або повідомлення президенту Сі Цзіньпіну і його оточенню, розповіли співрозмовники телеканалу. Зокрема, мова йде про таку термінову інформацію як раптові військові переміщення або попереджувальні повідомлення про кібератаки.



Ідею створити гарячу лінію з Китаєм розглядали ще з часів президентства Барака Обами. Джерела CNN розповіли, що чиновники адміністрації Байдена продовжують її опрацьовувати, однак ще потрібно вдосконалити багато деталей, зокрема, питання про те, чи погодиться Пекін взагалі використовувати цей пристрій.



Відзначається, що гаряча лінія з Китаєм вже існує в Пентагоні - її використовують виключно для вирішення військових питань, але рідко.



Як пише видання, така лінія буде схожою на "червоний телефон" - лінію прямого зв'язку між Вашингтоном і Москвою під час Холодної війни, яка була одним із способів запобігання ядерній війні.