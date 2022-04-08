Universal Audio призупинила усі продажі в рф

16:33 06 квітня Київ, Україна

Компанія Universal Audio призупинила всі продажі в рф та білорусі, а також заблокувала всі IP-адреси на всіх їхніх вебсайтах та сервісах

"Члени компанії Universal Audio були приголомшені несподіваним, жорстоким та агресивним вторгненням росії в Україну, що призвело до вимушеної втечі мільйонів людей у страху за своє життя, за життя своїх сімей та своєї країни.



Більшість світу, включаючи уряди та приватні корпорації, вже відреагували на цю кризу економічними санкціями, щоб закликати російський народ змусити їхнього лідера припинити війну.



Universal Audio вирішила підтримати гордий український народ. Ми призупинили всі продажі та підтримку в росії та білорусі, вже заблоковані всі IP адреси з цих країн на всіх вебсайтах та сервісах Universal Audio”, - йдеться у повідомленні.

Компанія Universal Audio – один із світових лідерів індустрії звукового обладнання. У лінійці бренду є пристрої для професійного музичного продакшену, невеликих та домашніх студій, що гарантують високу якість запису та відтворення звуку.