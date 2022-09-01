Amnesty International втратила близько 400 донорів після звіту з критикою ЗСУ

12:54 12 серпня Київ, Україна

Після публікації доповіді із критикою Збройних сил України близько 400 донорів перестали вносити пожертвування Amnesty International

Про це повідомляє MTV Uutiset.



Як заявив виконавчий директор Amnesty Finland Франк Йоханссон, кількість людей, які припинили пожертвування для організації, цього тижня зросла.

"Остаточні цифри можуть бути відомі лише на початку вересня, коли будуть отримані всі пожертвування за серпень", - сказав Йоханссон, але додав, що після публікації скандального звіту з'явилися нові донори.

Повідомляється, що лише у Фінляндії в організації близько 40 тисяч донорів, тобто кількість людей, які припинили пожертвування, становить близько 1% від загальної кількості донорів організації, а близько 30 тисяч є постійними щомісячними донорами Amnesty International.

Це далеко не перший випадок, коли донори масово заявляють про припинення пожертв Amnesty. Однак, за словами Йоханссона, ажіотаж, викликаний доповіддю про Україну, і кількість людей, які припинили пожертвування внаслідок цього, найбільша за його 32-річну кар'єру в Amnesty.



Раніше якщо таке і траплялося, то йшлося про менш ніж сотню людей, які відмовлялися від регулярних пожертвувань.



Йоханссон додав, що, на його думку, скандальний звіт не мав достатньої кількості фактів і в ньому недостатньо чітко сказано, що Amnesty засуджує військові дії росії.