General Motors першим із іноземних концернів повністю піде з РФ після початку війни

Американський автоконцерн General Motors (GM) вирішив остаточно піти з Росії. Він стане першим іноземним автоконцерном, який ухвалив таке рішення.
Дилери вже отримали повідомлення про припинення постачання автомобілів, які фактично заборонені санкціями США. GM також звільняє працівників російського офісу.
Дилери вже отримали повідомлення про припинення постачання автомобілів, які фактично заборонені санкціями США. GM також звільняє працівників російського офісу.
У 2015 році General Motors зупинив виробництво в Росії після анексії Криму і постачав лише дорогі моделі Chevrolet та Cadillac. 11 березня США через вторгнення в Україну запровадили заборону на постачання «розкішних автомобілів».
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