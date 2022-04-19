General Motors першим із іноземних концернів повністю піде з РФ після початку війни

20:38 19 квітня Київ, Україна





Дилери вже отримали повідомлення про припинення постачання автомобілів, які фактично заборонені санкціями США. GM також звільняє працівників російського офісу.



Американський автоконцерн General Motors (GM) вирішив остаточно піти з Росії. Він стане першим іноземним автоконцерном, який ухвалив таке рішення.Дилери вже отримали повідомлення про припинення постачання автомобілів, які фактично заборонені санкціями США. GM також звільняє працівників російського офісу.

У 2015 році General Motors зупинив виробництво в Росії після анексії Криму і постачав лише дорогі моделі Chevrolet та Cadillac. 11 березня США через вторгнення в Україну запровадили заборону на постачання «розкішних автомобілів».