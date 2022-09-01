Emirates Airlines відмовився стати «антисанкційним» хабом росії

16:13 24 серпня Київ, Україна

Найбільший авіаперевізник Об'єднаних Арабських Еміратів - Emirates Airlines - відмовляється перевозити в росію з Індії товари, що потрапили під санкції.

Про це повідомила Ганна Бектор, представниця Індійської торгово-промислової палати імпортерів.



Компанія, яка займає четверте місце у світі за обсягом пасажирських перевезень і друге — за обсягом вантажних, продовжує рейси до москви та з неї. Але спроба залучити Emirates до створення «антисанкційного» хаба зайшла в глухий кут після того, як в ОАЕ побувала делегація американських чиновників на чолі із заступником міністра фінансів Уоллі Адеймо.



В ОАЕ у Адеймо були заплановані зустрічі з радником з національної безпеки шейхом Тахнуном бін Заїдом Аль Нахайяном, головою Mubadala Investment Co. Халдуном Халіфою Аль Мубараком та іншими високопосадовцями.



За даними Bloomberg, йому було доручено домогтися виконання санкцій проти росії і, зокрема, блокування активів заможних росіян, які після початку війни почали масово літати в Дубай. Частка приватних рейсів з росії в ОАЕ з 3% підскочила до 14%, згідно з аналізом компанії з відстеження польотів RadarBox.com.



У липні Анвар Гаргаш, дипломатичний радник шейха Мухаммада ібн Заїда Аль Нахайяна, повідомив, що ОАЕ ведуть інтенсивні переговори зі США щодо санкцій. Він нагадав, що ОАЕ — це «доларова економіка», і додав, що позиція країни полягає в тому, щоб розділяти тих, хто внесений до списків санкцій, і тих, хто не має стосунку до війни.



Щодо Індії, з нею також ведуть роботу американські чиновники, яким доручено домогтися посилення режиму застосування санкцій. Поки що Вашингтон не бачить ознак того, що індійські компанії намагалися діяти в розріз із санкціями, заявив Адеймо в середу.



Росія стала найбільшим постачальником нафти до Індії після початку війни в Україні, запропонувавши місцевим НПЗ знижки, що сягали 30 доларів за барель. Обсяг поставок підскочив більш ніж у 20 разів: із 30 тисяч барелів на добу у січні до 630 тисяч на початку серпня.



Але переводити торгівлю переважно в нацвалюти влада поки що не наважується. Місцеві банки відмовилися приєднуватися до російського аналога SWIFТ — Системи передачі фінансових повідомлень (СПФП) Банку росії, оскільки вважали, що це загрожує потраплянням під вторинні санкції США.