Siemens Energy, найбільший постачальник турбін для ТЕС, йде з росії

12:40 09 серпня Київ, Україна

Німецький виробник обладнання та компонентів для сфери енергопостачання Siemens Energy, який працює в росії з 1852 року, планує піти з країни до кінця вересня.

Про це свідчить квартальний фінансовий звіт компанії за квітень – червень.



У Siemens Energy заявили, що санкції ЄС після 10 липня стали істотно впливати на ділову активність компанії в росії і «не виправдовують продовження роботи» тут.



Згідно зі звітом, за підсумками 2022 фінансового року, який завершиться 30 вересня, Siemens Energy втратить близько 400 млн євро виторгу від операцій, пов'язаних з росією. Проте 2023 року серйозних негативних фінансових наслідків не буде. У документі йдеться, що компанія вже зробила кроки щодо реструктуризації активів, але не розкривається, які саме.



Siemens Energy належить компанія «Сіменс трансформатори», 65% у СП із «Силовими машинами» — ТОВ «Сіменс технології газових турбін» (СТГТ). Крім того, Siemens Gamesa є постачальником для «Енел Росія». Газотурбінні установки Siemens стоять на російських ТЕС.



Також обладнання компанії використовується на газопроводі «Північний потік», обслуговування якого може продовжитися, незважаючи на її відхід з країни. Цього не відкинув глава Siemens Energy Крістіан Брух. За його словами, компанія може піти на такий крок, «щоб забезпечити стабільне постачання газу до Європи».



Концерн Siemens вирішив залишити росію у травні на тлі війни в Україні. Компанія повідомляла про вихід з «Уральських локомотивів» (СП з «Сінарою»), припинення діяльності підрозділу «Сіменс мобільність» та розпродаж інших активів. Siemens Energy, яка стала самостійною структурою в результаті корпоративної реорганізації концерну в 2020 році, раніше не робила офіційних заяв із цього приводу.



ТЕС із газовими турбінами забезпечують близько 8% (22 ГВт) вироблення електроенергії в росії. При цьому, за оцінкою НРА, на турбіни Siemens Energy припадає близько 80% від цих обсягів, решта - на агрегати американської GE, яка також оголосила про відхід з росії.



На думку експерта групи корпоративних рейтингів АКРА Дениса Красновського, найближчим часом головною проблемою країни стане сервісне обслуговування турбін на ТЕС.