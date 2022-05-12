Turkish Airlines блокують оплату карткою «Мир» російських банків

Компанія Turkish Airlines і популярні турецькі магазини заблокували оплату карткою «Мир» російських банків, незважаючи на те, що на сайтах, як і раніше, значиться така можливість оплати.
Зараз при спробі купити квиток Turkish Airlines карткою "Мир" Сбербанку, ВТБ або "Тінькофф" система просить клієнта звернутися до кредитної організації або спробувати інший спосіб оплати. Деякі користувачі можуть оплатити квитки карткою платіжної системи UnionPay.
В авіакомпанії ситуацію не коментували.
Забороняти платежі за допомогою «Миру» стали інші турецькі платформи, наприклад, популярний інтернет-магазин TT-Turk, який здійснює доставку в росію.
Очевидно, це сталося через санкції Заходу. Як пояснили у Національній системі платіжних карток (НСПК), іноземні кредитні організації мають право призупинити обслуговування карток банків, які перебувають під санкціями. Причому рішення може бути ухвалено в односторонньому порядку.
Глава Асоціації електронних грошей Віктор Достов вважає, що турецькі банки побоюються працювати із російськими кредитними організаціями зі списку SDN через ризик потрапити під вторинні санкції.
У березні Visa та Mastercard оголосили про зупинення діяльності на території росії. Їхні картки, випущені в росії, не працюють за межами країни, а випущені іноземними фінансовими установами — у росії. У Mastercard повідомили, що відновлять операції в росії, коли це буде доречно і якщо буде дозволено законом. Платежі в App Store через Visa та MasterCard також заблоковані.
Зараз при спробі купити квиток Turkish Airlines карткою "Мир" Сбербанку, ВТБ або "Тінькофф" система просить клієнта звернутися до кредитної організації або спробувати інший спосіб оплати. Деякі користувачі можуть оплатити квитки карткою платіжної системи UnionPay.
В авіакомпанії ситуацію не коментували.
Забороняти платежі за допомогою «Миру» стали інші турецькі платформи, наприклад, популярний інтернет-магазин TT-Turk, який здійснює доставку в росію.
Очевидно, це сталося через санкції Заходу. Як пояснили у Національній системі платіжних карток (НСПК), іноземні кредитні організації мають право призупинити обслуговування карток банків, які перебувають під санкціями. Причому рішення може бути ухвалено в односторонньому порядку.
Глава Асоціації електронних грошей Віктор Достов вважає, що турецькі банки побоюються працювати із російськими кредитними організаціями зі списку SDN через ризик потрапити під вторинні санкції.
У березні Visa та Mastercard оголосили про зупинення діяльності на території росії. Їхні картки, випущені в росії, не працюють за межами країни, а випущені іноземними фінансовими установами — у росії. У Mastercard повідомили, що відновлять операції в росії, коли це буде доречно і якщо буде дозволено законом. Платежі в App Store через Visa та MasterCard також заблоковані.
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