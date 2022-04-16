Wall Street Journal: Москва має намір поставляти зброю для військової хунти в М'янмі

12:23 17 липня Київ, Україна

Російське керівництво і військова хунта М'янми домовилися про постачання зброї і дипломатичної підтримки з боку Кремля.

Про це пише Wall Street Journal.



Минулого місяця Москва приймала лідера перевороту М'янми для обговорення відносин в області поставки зброї, повідомляє видання. Аналітики вважають, що Росія поставляє М'янмі комплекти для складання вертольотів.



Позиція Росії різко контрастує з позицією Китаю, сусідом М'янми, найбільшим інвестором і довгостроковим спонсором. Китай висловлює сумніви з приводу стабільності в країні після перевороту.



На думку фахівців з питань зовнішньої політики, зв'язок з Росією надає М'янмі різні можливості, врівноважуючи залежність військової хунти від Пекіна щодо постачання зброї. В цей самий час США і інші західні країни намагаються ізолювати уряд, очолюваний військовими.



Російський уряд і пресслужба Збройних сил М'янми не відповіли на запити журналістів про коментарі.