EAGLE PARTNER 2023: Вірменія проведе спільні зі США військові навчання

12:04 06 вересня Київ, Україна

Вірменія з 11 по 20 вересня проведе спільні зі Сполученими Штатами військові навчання EAGLE PARTNER 2023, які відбудуться, зокрема, на базі навчального центру миротворчої бригади Міноборони Вірменії "Зар".



Про це повідомляє Міністерство оборони Вірменії.



Навчання охоплюватиме стабілізаційні завдання між сторонами конфлікту під час миротворчої місії, а метою тренувань є підвищення рівня взаємосумісності підрозділу, який бере участь у міжнародних миротворчих місіях.

"У рамках підготовки до миротворчих місій підрозділи, які готуються до міжнародних миротворчих операцій, часто беруть участь у подібних спільних навчаннях та навчаннях у країнах-партнерах", - додали в оборонному відомстві Вірменії.