EAGLE PARTNER 2023: Вірменія проведе спільні зі США військові навчання

Вірменія з 11 по 20 вересня проведе спільні зі Сполученими Штатами військові навчання EAGLE PARTNER 2023, які відбудуться, зокрема, на базі навчального центру миротворчої бригади Міноборони Вірменії "Зар".
Про це повідомляє Міністерство оборони Вірменії.
Навчання охоплюватиме стабілізаційні завдання між сторонами конфлікту під час миротворчої місії, а метою тренувань є підвищення рівня взаємосумісності підрозділу, який бере участь у міжнародних миротворчих місіях.
Про це повідомляє Міністерство оборони Вірменії.
Навчання охоплюватиме стабілізаційні завдання між сторонами конфлікту під час миротворчої місії, а метою тренувань є підвищення рівня взаємосумісності підрозділу, який бере участь у міжнародних миротворчих місіях.
1/4 "В рамці роботи з preparation for participation in Intl #peacekeeping missions the #Armenia - #U_S. спільні навчання « #EAGLE_PARTNER_2023 » відбудуться 11-20 вересня у Вірменії, зокрема, у навчальному центрі «Зар» миротворчої бригади та N навчальному центрі МО. pic.twitter.com/UV7a59oR1D— Міністерство оборони Вірменії 🇦🇲 (@ArmeniaMODTeam) 6 вересня 2023 р.
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