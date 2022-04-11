Lucira COVID-19 All-In-One Test Kit - перший тест для самоперевірки. Офіційно дозволений до використання

17:45 18 листопада Київ, Україна

МОЗ США дозволив використання першого в світі тесту на коронавірус для самостійної перевірки в домашніх умовах.

Про це повідомляє пресслужба Управління.



"Хоча діагностичні тести COVID-19 дозволені для збору (матеріалів для дослідження. - ред.) вдома, це перші тести, які можна проводити самостійно і отримувати результати в домашніх умовах", - йдеться в повідомленні.



Відзначається, що набір для тестування Lucira COVID-19 All-In-One Test Kit - це одноразовий молекулярний тест (реакція ампліфікації), призначений для виявлення нового коронавірусу SARS-CoV-2, що викликає COVID-19.



Молекулярний тест американської компанії Lucira Health робиться шляхом взяття мазка з носоглотки. Потім тампон з мазком необхідно опустити у флакон, який поміщається в тестовий пристрій.



За 30 хвилин або раніше результат з'являється на дисплеї тестової установки. Дослідження можна проводити як вдома, так і в медустановах.



В Управлінні з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів попередили, що цей тест можна проводити самостійно тільки людям старше 14 років, якщо ж пацієнти молодші за цей вік, то їх повинні тестувати фахівці. Тест продається тільки за рецептом від лікаря.