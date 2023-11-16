Ferrari 1962 року продано на аукціоні за рекордні $51,7 мільйона

12:01 16 листопада Київ, Україна

У Нью-Йорку на аукціоні Sotheby's продали класичну модель Ferrari 330 LM/250 GTO 1962 за рекордні 51,7 мільйона доларів.



Про це повідомили на сайті аукціонного будинку.



Це найбільша сума, за яку будь-коли купували автомобіль Ferrari на аукціоні. І в той самий час найдорожчий класичний автомобіль, проданий публічно в усьому світі за цей рік.



Незважаючи на рекорд, остаточна вартість лота виявилася нижчою за очікувану. За кілька днів до продажу, вказаний естімейт автомобіля ще був "понад" 60 мільйонів доларів.

Номер шасі цього автомобіля – 3765. Це один із 34 екземплярів, побудованих з кузовом Tipo 1962 року – і єдиний із партії, який взяв участь у перегонах Scuderia Ferrari.

Sotheby's не назвав ім'я нового власника. Раніше ним володів Джим Джегер – колекціонер зі штату Огайо та співзасновник компанії з виготовлення радарів Escort. Торги тривали менш як двадцять хвилин.



Зараз найдорожчим автомобілем, що колись продавався на аукціоні, залишається Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe 1955 року. У 2022 році його придбали за 142 мільйони доларів.



Ferrari NV - італійська компанія, що виробляє спортивні автомобілі та базується в Маранелло. Заснована в 1928 році Енцо Феррарі як "Скудерія Феррарі". До 1947 бренд спонсорував пілотів і виробляв гоночні машини. Згодом компанія почала випускати вуличні спортивні автомобілі під маркою Ferrari SpA.