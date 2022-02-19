9 осіб заробили статок на COVID-вакцинах

Розробка вакцин проти коронавірусу і їхнє поширення зробило дев'ять осіб доларовими мільярдерами.
Сукупні статки нових мільярдерів, серед яких глави BioNTech, Moderna і CanSino Biologics, перевищили $19 мільярдів, повідомляє Euronews в п'ятницю, 21 травня.
Сукупні статки нових мільярдерів, серед яких глави BioNTech, Moderna і CanSino Biologics, перевищили $19 мільярдів, повідомляє Euronews в п'ятницю, 21 травня.
"Дев'ять нових мільярдерів мають сукупний чистий статок в розмірі 19,3 мільярда доларів, достатній для того, щоб повністю вакцинувати всіх людей в країнах з низьким рівнем доходу 1,3 раза. Тим часом ці країни отримали лише 0,2 відсотка загального обсягу поставок вакцин через величезний дефіцит доступних доз, незважаючи на те, що в них проживає 10 відсотків населення планети", - заявила People's Vaccine (Народна вакцина), до складу якої входять дев'ять неурядових організацій, включаючи Amnesty International, Oxfam і UNAIDS.
Мільярдери, які заробили статок на COVID-вакцинах:
- Стефан Бансель - гендиректор Moderna ($4,3 млрд)
- Угур Сахін - гендиректор і співзасновник BioNTech ($4 млрд)
- Тімоті Спрингер - імунолог, інвестор і засновник в Moderna ($2,2 млрд)
- Нубар Айефан - глава Moderna ($1,9 млрд)
- Хуан Лопес-Бельмонте - глава компанії ROVIm, що виробляє і пакує вакцини Moderna ($1,8 млрд)
- Роберт Лангер - вчений, засновник та інвестор в Moderna ($1,6 млрд)
- Чжу Тао - співзасновник і головний науковий керівник CanSino Biologics ($1,3 млрд)
- Ету Дунсю - співзасновник і старший віцепрезидент CanSino Biologics ($1,2 млрд)
- Мао Хуіньхоа - співзасновник і старший віцепрезидент CanSino Biologics ($1 млрд).
Ще вісім вже наявних мільярдерів збільшили свої статки на 32,2 мільярда доларів завдяки інвестиціям в фармацевтичні корпорації, що займаються вакцинами від коронавірусу.
Як підкреслила менеджерка з питань охорони здоров'я Oxfam Анна Марріотт, "ці мільярдери є людським обличчям величезного прибутку, який фармацевтичні корпорації отримують від монополії".
Як підкреслила менеджерка з питань охорони здоров'я Oxfam Анна Марріотт, "ці мільярдери є людським обличчям величезного прибутку, який фармацевтичні корпорації отримують від монополії".
"Ці вакцини фінансувалися за державні кошти і повинні бути перш за все глобальним суспільним благом, а не приватною можливістю отримання прибутку. Нам потрібно терміново покласти край цим монополіям, щоб ми могли нарощувати обсяги виробництва вакцин, знижувати ціни і вакцинувати світ", - підсумувала Марріотт.
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