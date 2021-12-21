91% росіян ставляться негативно до ідеї відправлення своїх дітей на війну з Україною

20:19 21 грудень Київ, Україна

На сайті російської радіостанції «Ехо Москви» з'явилося опитування громадської думки, присвячене можливому повномасштабному вторгненню російських військ в Україну.



Станом на 21 грудня на запитання: «Чи хотіли б ви відправити своїх дітей на війну з Україною?» вже відповіли близько 15 тис.. людина.



В даний час 13620 росіян, або 91% від загальної кількості опитаних, відноситься до ідеї відправлення власних дітей на війну з сусідньою країною негативно.



Також 5% або 809 людей схвалюють цю ідею та готові відправити своїх дітей воювати проти українців. Ще 3%, або 482 особи, не можуть відповісти.



Опитування організував автор та ведучий програми «Час Бєлковського», відомий російський політолог Станіслав Бєлковський, який також запропонував для «атаки на Україну» організувати в РФ спецзагін «Мажор» із 500 бійців, якими стали б діти російських міністрів, вищих чиновників та великих підприємців.



За його словами, так, «багато учасників цього спецпідрозділу загинуть. Але вони загинуть за Батьківщину, і тому їхні батьки особливо пишатимуться ними, як вони, мабуть, хочуть».



Слід зазначити, що хоча радіостанція «Ехо Москви» входить до російської медіакомпанії «Газпром-медіа», більшість її аудиторії складають слухачі ліберальних поглядів, тому вважати опитування репрезентативним не слід.