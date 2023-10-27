900 військовослужбовців США вирушать на Близький Схід - Пентагон

Бригадний генерал Патрік Райдер, прессекретар Пентагону, оголосив про перекидання приблизно 900 американських військовослужбовців на Близький Схід, повідомляє офіційний сайт Пентагону.
Серед підрозділів, які розгорнуті в цьому регіоні, батарея висотної протиповітряної оборони з Форт-Блісса в Техасі, батареї Patriot з Форт-Сілла в Оклахомі, а також батареї Patriot та Avenger з Форт-Ліберті в Північній Кароліні, а також пов'язані з ними елементи систем ППО.
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