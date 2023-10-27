900 військовослужбовців США вирушать на Близький Схід - Пентагон

08:22 27 жовтня Київ, Україна

Бригадний генерал Патрік Райдер, прессекретар Пентагону , оголосив про перекидання приблизно 900 американських військовослужбовців на Близький Схід, повідомляє офіційний сайт Пентагону.

"Приблизно 900 військовослужбовців США перебувають у процесі перекидання до зони операцій Центрального командування США. Серед них є сили, які раніше були переведені у стан готовності і тепер розгортаються з континентальної частини Сполучених Штатів".

Серед підрозділів, які розгорнуті в цьому регіоні, батарея висотної протиповітряної оборони з Форт-Блісса в Техасі, батареї Patriot з Форт-Сілла в Оклахомі, а також батареї Patriot та Avenger з Форт-Ліберті в Північній Кароліні, а також пов'язані з ними елементи систем ППО.