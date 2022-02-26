Сьомий день конфлікту між Азербайджаном і Вірменією: новини

10:03 03 жовтень Київ, Україна

Військове протистояння між Азербайджаном і Вірменією триває вже сьомий день. Основною точкою конфлікту став невизнаний Нагірний Карабах.

Міноборони Вірменії заявило про три збиті літаки ВПС Азербайджану. Азербайджанські військові, своєю чергою, повідомили про заняття трьох опорних пунктів на території Карабаху.

Представник Міноборони Вірменії Арцрун Ованнисян заявив, що збройні сили Азербайджану в суботу ввели в бій нові сили в Нагірному Карабаху.

Прессекретарка Міноборони Вірменії Шушан Степанян додала, що на північному та південному напрямках відбуваються запеклі бої. "Противник сконцентрував велику кількість сили та перейшов у наступ. Вірменські підрозділи припиняють просування противника, завдаючи великих втрат", - стверджує вона.

Міноборони Азербайджану повідомило, що війська азербайджанської армії, успішно просуваючись на намічених напрямках, заволоділи новими опорними пунктами та здійснили зачистку території від противника. "У ході бойових дій було знищено значну кількість живої сили, бойової та іншої техніки, а також озброєння противника", - йдеться в повідомленні.

Єдиний інформаційний центр при уряді Вірменії підтвердив загибель одного та поранення чотирьох осіб у п'ятницю під час ракетної атаки ЗС Азербайджану на Степанакерт.

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