67 країн уклали історичну угоду з торгівлі послугами у СОТ

07:01 03 грудень Київ, Україна

Країни, які становлять трохи більше третини всіх членів СОТ, але представляють 90 відсотків світової торгівлі послугами, уклали угоду після чотирьох років переговорів.



Глава СОТ Нгозі Оконджо-Івеала назвала угоду «історичною», вказавши, що, за оцінками, вона знизить витрати, пов'язані з торгівлею послугами, на 150 мільярдів доларів на рік.



Зіткнувшись із тривалою нездатністю СОТ укладати багатосторонні торгові угоди між усіма 164 членами, менша кількість країн дедалі частіше переходила до багатосторонніх переговорів, прагнучи просунутися вперед у таких галузях, як регулювання внутрішніх послуг.



Вашингтон привітав угоду, укладену в четвер, заявивши, що вона «покращить прозорість та справедливість процесів отримання дозволів на надання послуг професіоналами та фірмами у широкому спектрі областей».



«Ця ініціатива є першим успішним переговорним процесом щодо послуг СОТ за багато років і показує, як члени СОТ можуть зробити практичні та розумні кроки для вирішення чітко визначених торгових проблем», - заявила торгова представниця США Кетрін Тай.



Комісар ЄС з торгівлі Валдіс Домбровскіс також привітав «новаторську» угоду, написавши у Твіттері, що вона «зменшить бюрократизм у торгівлі послугами».



Торгівля послугами значно зросла за останнє десятиліття і тепер, за оцінками СОТ, на неї припадає близько половини світової торгівлі.



Проте витрати на торгівлю послугами приблизно вдвічі перевищують витрати на торгівлю товарами.



Значна частина витрат пов'язана з відмінностями у нормативних актах, а також непрозорістю нормативних вимог та обтяжливими процедурами.



Зазначимо, члени СОТ можуть вільно регулювати свої сектори послуг, але починаючи з 2017 року група країн працює над розробкою передової практики регулювання, щоб не обмежувати торгівлю без потреби.